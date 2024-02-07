В Мариуполе сообщили о заминированных школах, детей и учителей отправили домой

Детей из мариупольских школ вывели на улицу после сообщения о минировании. Фото: Мариупольский городской совет

Сегодня утром в оккупированном Мариуполе получили анонимное сообщение о минировании школ. Как пишут в местных чатах, учащихся вывели на улицу, где некоторые простояли более часа в ожидании официальной реакции местной оккупационной власти. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что позже «мэр» города Олег Моргун провел совещание, на котором сообщил, что в целях безопасности учащихся и персонал учреждений среднего образования отправлены домой.

Информацию о минировании передали в так называемые «правоохранительные органы».

По словам Моргуна, анонимное сообщение — попытка дестабилизировать ситуацию в городе.

В Мариупольском горсовете отметили: имеются сведения, что в некоторых школах обнаружили мины. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».