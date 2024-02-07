У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому

Дітей із маріупольських шкіл вивели на вулицю після повідомлення про мінування. Фото: Маріупольська міська рада

Сьогодні вранці в окупованому Маріуполі отримали анонімне повідомлення про мінування шкіл. Як пишуть у місцевих чатах, учнів вивели на вулицю, де деякі простояли погад годину в очікуванні офіційної реакції місцевої окупаційної влади. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що пізніше «мер» міста Олег Моргун провів нараду, на якій повідомив, що з метою безпеки учнів та персонал закладів середньої освіти відправлено додому.

Інформацію про мінування передали до так званих «правоохоронних органів».

За словами Моргуна, анонімне повідомлення є спробою дестабілізувати ситуацію в місті.

У Маріупольській міськраді наголосили: є відомості, що у деяких школах виявили міни. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».