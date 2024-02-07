На Львовщине зафиксирован «прилет» в промышленный объект, произошел пожар

Во Львовской области сегодня, 7 февраля, работала противовоздушная оборона, был «прилет» в промышленный объект. В результате атаки произошло возгорание. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



Отмечается, что было зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 м² был пожар.



«Около 09:30 пожар на промышленном объекте в Дрогобыче был потушен. По информации ГСЧС, в результате пожара повреждены: крыша на площади 500 м.кв. и автомобиль-мусоровоз», — написал он.



По его словам, информации о пострадавших нет.



Кроме того, Козицкий отметил, что силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и поврежденных объектов нет.



Напомним, российская армия 7 февраля атаковала Киев, в результате атаки много пострадавших и погибших.