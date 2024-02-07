На Львівщині зафіксовано «приліт» у промисловий об'єкт, сталася пожежа

В місті Дрогибищ Львівської області сьогодні, 7 лютого, працювала протиповітряна оборона, був «приліт» у промисловий об'єкт. Внаслідок атаки сталася пожежа. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Зазначається, що було зафіксовано часткову руйнацію будівлі. На площі близько 300 м² була пожежа.



«Близько 09:30 пожежу на промисловому обʼєкті у Дрогобичі загасили. За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м.кв. та автомобіль-сміттєвоз», — написав він.



За його словами, інформації щодо постраждалих немає.



Крім того, Козицький зазначив, що сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та пошкоджених об'єктів немає.



Нагадаємо, російська армія 7 лютого атакувала Київ, внаслідок атаки багато постраждалих та загиблих.