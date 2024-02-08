Ночью россияне обстреляли Селидово, под завалами находится сторож — ГВА

Под завалами обстрелянного россиянами детского сада в Селидово находится сторож. Фото: Селидовская городская военная администрация

Ночью 8 февраля, примерно с 00:25 до 00:30, произошел российский обстрел города Селидово в Донецкой области. Об этом сегодня сообщила Селидовская городская военная администрация.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали или частично разрушены заведения образования, многоэтажные жилые дома.

Под завалами одного из заведений образования находится сторож, говорится в сообщении.

«Все службы работают на местах», — отметили в городской военной администрации.

Напомним, оккупационные войска РФ вечером 30 декабря прошлого года атаковали Селидово Донецкой области. В результате обстрела погибли люди.