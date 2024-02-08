  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА

08 лютого 2024, 07:37

Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА

Під завалами обстріляного росіянами дитячого садку Селидова знаходиться сторож. Фото: Селидівська міська військова адміністрація Під завалами обстріляного росіянами дитячого садку Селидова знаходиться сторож. Фото: Селидівська міська військова адміністрація

Вночі 8 лютого, приблизно з 00:25 до 00:30, відбувся російський обстріл міста Селидове Донецької області. Про це сьогодні повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали або частково зруйновані навчальні заклади, багатоповерхові житлові будинки.

Під завалами одного із навчальних закладів знаходиться сторож, йдеться у повідомленні.

«Усі служби працюють на місцях», — зазначили у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ увечері 30 грудня минулого року атакували Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули люди.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донбас Обстріл Селидове

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
20:30
На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
08:30
В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState
08:00
Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйновано готель
23:18
Головне за день. Кремль загрожує Україні судами. У Лисичанську загинув «міністр ЛНР»
21:35
До кінця року Кримський міст не встоїть — командувач ВМС України
18:45
У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день
усі новини
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
09:50
Під час нічної атаки на Одесу постраждали двоє патрульних поліцейських
08:55
Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
22:19
В Росії горить завод, що випускає балістичні ракети та ядерні компоненти
21:30
У січні ООН зафіксувала 158 загиблих українців внаслідок російських обстрілів
20:54
Авдіївка перетворюється на руїни — відео
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
18:47
«ДНР» ув'язнила в колонії 33 українських військовополонених
18:15
Російський Білгород потрапив під обстріл
17:30
DeepState: Російські війська окупували 18% Авдіївки
16:39
Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів
15:59
РФ вербує сирійців на війну завдяки турфірмам: у ГУР розповіли деталі схеми
15:59
Вранці Харків було обстріляно ракетами північнокорейського виробництва — поліція
15:14
Безпілотники на кшталт «Ланцета» починають виробляти в Україні — Федоров
14:20
Дружина «вагнерівця» навела ракетний удар по Покровському району — СБУ
13:47
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні
12:59
На Львівщині зафіксовано «приліт» у промисловий об'єкт, сталася пожежа
усі новини
ВІДЕО
Атака «шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08 лютого, 08:55
Авдіївка перетворюється на руїни — відео Авдіївка перетворюється на руїни — відео
07 лютого, 20:54
Зруйноване СТО у Києві. Фото: кадр із відео Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів
07 лютого, 16:39
Знищена евакуаційна машина волонтера. Фото: Дмитро Матюхін Волонтер із Запоріжжя постраждав в Авдіївці: російський дрон атакував машину
07 лютого, 10:46
Спецоперація "Цитадель". Фото: кадр із відео Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі
06 лютого, 16:44
У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання
06 лютого, 16:14

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама