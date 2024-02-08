Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА

Під завалами обстріляного росіянами дитячого садку Селидова знаходиться сторож. Фото: Селидівська міська військова адміністрація

Вночі 8 лютого, приблизно з 00:25 до 00:30, відбувся російський обстріл міста Селидове Донецької області. Про це сьогодні повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали або частково зруйновані навчальні заклади, багатоповерхові житлові будинки.

Під завалами одного із навчальних закладів знаходиться сторож, йдеться у повідомленні.

«Усі служби працюють на місцях», — зазначили у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ увечері 30 грудня минулого року атакували Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули люди.