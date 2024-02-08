Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра Никополя: мужчина погиб на месте

В Никополе расстреляли авто заммэра. Фото: Нацполиция

По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.



«Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства», — говорится в сообщении.



В результате обстрела мужчина погиб на месте. В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.



Полиция Днепропетровской области работает на месте убийства. На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона.



По словам источника УП, чрезвычайное происшествие произошло возле дома заместителя мэра. Одна из основных версий — конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года.



Для задержания нападавшего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.



«8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся», — рассказали полицейские.



После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины. Напомним, 21 января в городе Лиман Донецкой области правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери.