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Массовое убийство в Лимане: Что говорят соседи и родственники жертв 

26 января 2024, 23:06

Массовое убийство в Лимане: Что говорят соседи и родственники жертв 

Утром 21 января в городе Лиман Донецкой области следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим Национальной гвардии. Через время с выехавшими на вызов полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия приехала другая группа. Правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

По горячим следам правоохранители задержали нацгвардейца по подозрению в убийстве. После этого в соцсетях начали распространять слухи о причине убийства: якобы одна из погибших женщин торговала самогоном (в Донецкой области действует запрет на продажу алкоголя, поэтому некоторые занимаются самогоноварением). 

«Новости Донбасса» смогли поговорить с соседями погибших женщин. Они версию с продажей спиртного военному отрицают.

«Не торговали они самогоном. Были очень хорошими, спокойными людьми. Занимались своим… Цветами занимались, овощами торговали. У них везде порядок, везде чистота. Клевета, что они самогоном торговали, этого не было», — говорит соседка погибших Татьяна.

Соседи отмечают, что ночью не слышали выстрелов. А когда утром вышли на улицу, то увидели полицейские автомобили. Но сначала подумали, что правоохранители приехали к другому дому, так как недавно там убили пожилую женщину. Когда узнали о случившемся, то были шокированы.

Как и родственники погибших, с которыми корреспонденту «Новостей Донбасса» также удалось поговорить.

Родственники пока пребывают в состоянии шока и немногословны, но также опровергают слухи, которые распространяют в сети. Утверждают, что никто и никогда из их семьи не занимался продажей или производством самогона. А тем более не хранил наркотики или что-либо еще.

Родственники говорят: так как Раиса была «лежачая», и ей в марте должно было исполнится 86 лет, то за ней ухаживала ее 65-летняя дочь Надежда. Зачем нацгвардеец застрелил двух женщин, они не могут понять. Как и то, как можно было загубить жизнь себе, а также принести горе их семье и семьям полицейских, которых он убил во дворе у пожилых женщин.

«Детей жалко потому, что молодые парни. За что? А эти старики, что они кому сделали?», — говорит соседка погибших Татьяна.

Похороны провели через несколько дней. Церемонию организовали военные и племянница Надежды.

Также похоронили лиманских полицейских: 20-летнего Даниила Куцевича и 31-летнего Дмитрия Калиткина.

В отношении нацгвардейца начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов.

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