Невідомі розстріляли автомобіль заступника мера Нікополя: чоловік загинув на місці

У Нікополі розстріляли авто заступника мера. Фото: Нацполіція

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, у якому був заступник міського голови. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.



«Почато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом умисного вбивства», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.



Поліція Дніпропетровської області працює на місці вбивства. На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону.



За словами джерела УП, надзвичайна подія сталася біля будинку заступника мера. Одна з основних версій — конфлікт із місцевим угрупуванням, який триває з 2017 року.



Для затримання нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецназівці КОРД та усі правоохоронні структури.



«8 лютого близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, внаслідок чого автомобіль спалахнув», - розповіли поліцейські.



Після гасіння пожежі у салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Нагадаємо, 21 січня у місті Лиман Донецької області правоохоронці виявили тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та тіла двох жінок — пенсіонерки та її дочки.