Силы обороны Украины уничтожили на Авдеевском направлении ударный вертолет Ка-52

Вчера, 7 февраля, в операционной зоне ОСУВ «Таврия» воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Об этом написал в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский.



«На Таврическом направлении сожгли вражеский "Аллигатор"», — заявил Тарнавский.



По словам бригадного генерала, «Аллигатор» противника вместе с экипажем был поражен из ПЗРК на Авдеевском направлении.



Он также добавил, что основные наступательные усилия российские войска сосредотачивают на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.



Ранее украинский журналист Юрий Бутусов показал видео последствий российских обстрелов по Авдеевке Донецкой области.