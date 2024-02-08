Сили оборони України знищили на Авдіївському напрямку ударний гелікоптер Ка-52

Вчора, 7 лютого, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний гелікоптер Ка-52. Про це написав у Telegram командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія», бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський.



«На Таврійському напрямку спалили ворожий "Алігатор"», - заявив Тарнавський.



За словами бригадного генерала, «Алігатор» росіян разом з екіпажем був уражений із ПЗРК на Авдіївському напрямку.



Він також додав, що основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.



Раніше український журналіст Юрій Бутусов показав відео наслідків російських обстрілів у Авдіївці Донецької області.