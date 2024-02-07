Авдеевка превращается в руины — видео

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео последствий российских обстрелов по Авдеевке Донецкой области. На видео разрушенные кварталы микрорайона «Химик», здание местной больницы. Также показана уничтоженная база батальона «Волки Да Винчи».

Все дома и здания полуразрушены. На улицах нет людей, хотя известно, что еще несколько сотен человек все же остаются в Авдеевке. Город больше похож на руины.

По данным аналитиков, российские военные оккупировали около 18% территории Авдеевки и продолжают давить на Силы обороны.



Из-за обострения ситуации в Авдеевке, количество желающих эвакуироваться увеличилось.