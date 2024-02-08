В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины

Проспект Воздушных сил Украины. Фото: скриншот Google.maps

Сегодня на заседании Киевсовета в рамках деруссификации переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.



«Сегодня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!», — написал Кличко.



Стоит отметить, что на проспекте Воздушных сил Украины, 27 ранее (Воздухофлотский проспект, 27) располагалось Посольство РФ в Украине. Сейчас оно закрыто.



Если спуститься чуть ниже в сторону Железнодорожного вокзала «Южный», то напротив — на проспекте Воздушных сил Украины, 6 ранее (Воздухофлотский проспект, 6) расположено Министерство обороны Украины и Генштаб ВСУ.



Мэр Киева добавил, что за такое название выступили киевляне, руководство Генштаба и ГУР, включительно с нашими военными. Именно от их обращения и отталкивались, переименовывая проспект.



«Для меня было очень лично и супер важно оставить в районе авиационную топонимику», — рассказала столичная депутатка Ксения Семенова.



Напомним, что еще в 2015 году Киевская администрация планировала переименовать Воздухофлотский проспект в улицу Бориса Немцова.