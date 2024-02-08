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У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України

08 лютого 2024, 14:46

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України

Проспект Повітряних Сил України. Фото: скріншот Google.maps Проспект Повітряних Сил України. Фото: скріншот Google.maps

Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!», - написав Кличко.

Варто зазначити, що на проспекті Повітряних сил України, 27 раніше (Повітрофлотський проспект, 27) розташовувалося Посольство РФ в Україні. Наразі воно закрите.

Якщо спуститись трохи нижче у бік Залізничного вокзалу «Південний», то навпроти — на проспекті Повітряних сил України, 6 раніше (Повітрофлотський проспект, 6) розташоване Міністерство оборони України та Генштаб ЗСУ.

Мер Києва додав, що за таку назву виступили кияни, керівництво Генштабу та ГУР, включно із нашими військовими. Саме від їхнього звернення і відштовхувалися, перейменовуючи проспект.

«Для мене було дуже особисто і дуже важливо залишити в районі авіаційну топоніміку», - розповіла столична депутатка Ксенія Семенова.

Нагадаємо, що ще у 2015 році Київська адміністрація планувала перейменувати Повітрофлотський проспект на вулицю Бориса Нємцова.

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