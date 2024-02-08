Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного

Александр Сырский. Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня новым главнокомандующим ВСУ будет генерал-полковник Александр Сырский. Об этом в своем видеообращение сообщил президент Владимир Зеленский.



«Я назначил генерал полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», — сказал он.





Президент добавил, что проведены десятки разговоров с командирами разного уровня, в том числе бригадными генералами и полковниками Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.



«Все они рассматриваются руководящими должностями в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — отметил Зеленский.



Он также рассказал, что сегодня говорил с генералами Мойсюком и Забродским. «Их опыт — на службе государству», — подчеркнул президент.



При этом он сообщил что предложил Валерию Залужному остаться в команде и будет рад его положительному ответу.



Сегодня ранее была официально объявлена замена руководства ВСУ, включая главкома Валерия Залужного.