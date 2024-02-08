Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ замість Залужного

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

З сьогоднішнього дня новим Головнокомандувачем ЗСУ буде генерал-полковник Сирський. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я призначив генерал полковника Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України», — сказав він.

Президент додав, що проведено десятки розмов із командирами різного рівня, у тому числі бригадними генералами та полковниками Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою та Вадимом Сухаревським.

«Всі вони розглядаються керівними посадами в армії і будуть служити під керівництвом найбільш досвідченого українського командувача», — зазначив Зеленський.

Він також розповів, що сьогодні розмовляв із генералами Мойсюком та Забродським.

«Їхній досвід — на службі державі», — наголосив президент.

При цьому він повідомив, що запропонував Валерію Залужному залишитися в команді і буде радий його позитивній відповіді.