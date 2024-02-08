Сегодня принято решение о необходимости смены руководства ВСУ — министр обороны Умеров

Зеленский встретился с Залужным

Замену руководства ВСУ, включая главкома Валерия Залужного, подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.



Также сегодня состоялась встреча Валерия Залужного и Владимира Зеленского. После встречи было объявлено о необходимости изменения подходов и стратегии, а также выразил благодарность «всем, кто рядом».



«В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задачи 2022-го отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, министерства обороны, президенте Украины», — написал он в Telegram-канале.



Залужный также добавил, что «гордится каждым і каждой в Вооруженных силах Украины, которые защищают будущее наших детей».