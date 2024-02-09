РФ ночь дронами ударили по Харьковщине: вспыхнул пожар, пострадал мужчина

Россияне атаковали беспилотниками Харьковскую область в ночь на 9 февраля. Фото: Олег Синегубов

В ночь на 9 февраля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области. В результате атаки пострадал мужчина, произошел пожар. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки, ресторана и 3 легковых автомобилей», — написал он.



По информации Синегубова, пострадал охранник, ему на месте была оказана медицинская помощь.



В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.



Напомним, 7 февраля российские войска нанесли серию ударов по Харькову ракетами С-300, в результате пострадала женщина.