РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік

Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов

У ніч проти 9 лютого російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Внаслідок атаки постраждав чоловік, сталася пожежа. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



«Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану та 3 легкових автомобілів», — написав він.



За інформацією Синєгубова, постраждав охоронець, йому на місці було надано медичну допомогу.



Внаслідок інших ударів пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю комплексу відпочинку, їдальню.



Нагадаємо, 7 лютого російські війська завдали серії ударів по Харкову ракетами С-300, у результаті постраждала жінка.