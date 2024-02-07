Утром россияне обстреляли Харьков, пострадала женщина

Результаты обстрела Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

В среду утром российские войска нанесли серию ударов по Харькову ракетами С-300, в результате пострадала женщина. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина. Без госпитализации. Осмотр мест продолжается», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что в минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 22 населенных пунктов области. Кроме того, оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами.

В частности, в 9:40 во вторник, 6 февраля, оккупанты нанесли удары двумя УАБами по Охримовке. Были повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура.

В 9:40 произошел российский обстрел четырьмя УАБами Малой Волчьей. В результате повреждены 5 частных домов, складское помещение, автомобиль.

В 9:50 в Варваровке произошел обстрел тремя УАБами. Повреждена школа.

Около 14:00 в результате ударов по Песчаному пострадала 70-летняя женщина. У нее взрывная травма и травматическая ампутация пальцев. Раненую госпитализировали.

В 14:40 оккупанты обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом и автомобиль.

Напомним, в результате вчерашнего ракетного удара по гостинице в городе Золочев Харьковской области погиб двухмесячный ребенок, также трое женщин госпитализировали с травмами.