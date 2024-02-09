США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут продолжать поставлять Украине вооружение для системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет «Інформаційний Спротив».



«Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI, включающей определенные возможности ПВО», — сказал он.



На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать сроки.



«Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу», — указал Райдер.



Напомним, в ночь на 9 февраля 2024 года армия РФ нанесла удар 16 БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда - Крым и Курской области.