  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины

09 февраля 2024, 13:16

США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут продолжать поставлять Украине вооружение для системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет «Інформаційний Спротив».

«Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI, включающей определенные возможности ПВО», — сказал он.

На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать сроки.

«Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу», — указал Райдер.

Напомним, в ночь на 9 февраля 2024 года армия РФ нанесла удар 16 БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда - Крым и Курской области.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
США-Украина
Прочее
Сотрудничество Военная помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта
14:22
Британская разведка назвала Авдеевку приоритетным для РФ направлением на фронте
11:48
Российские войска пытаются прорваться в Часов Яр
10:55
За прошедшие сутки Донецкая область семь раз подвергалась российским обстрелам
09:59
В результате российского удара по Селидово погибла женщина-сторож, 7 жителей ранены
08:00
Украинская ПВО за ночь уничтожила 11 «Шахедов»
07:37
Ночью россияне обстреляли Селидово, под завалами находится сторож — ГВА
23:10
Главное за день. «ДНР» заключила в колонию 33 военнопленных
20:00
«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек
12:50
В Мариуполе сообщили о заминированных школах, детей и учителей отправили домой
11:58
Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки
11:25
Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке
09:45
Утром россияне обстреляли Харьков, пострадала женщина
08:35
ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб
23:07
Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи
20:30
На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей
15:35
Мариуполь: россияне взялись демонтировать Дом связи и могут уничтожить уникальную мозаику
11:59
В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов
09:52
В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор
08:30
В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState
все новости
14:47
В России нашли похищенных украинских детей
14:26
Оккупанты используют химоружие на Таврическом направлении
13:59
Под Авдеевкой правоохранители и военные задержали раненого оккупанта
13:44
«Пленных не брать!»: Оккупанты расстреляли украинских военных под Клещиевкой
13:30
На повестке дня новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
13:16
США продолжат поставки вооружений для ПВО Украины
12:57
Украинских военнопленных в сбитом Ил-76 не было — секретарь СНБО
12:44
Спасатели доставили воду в пять населенных пунктов Донецкой области
12:17
Залужному, Буданову и Агееву присвоено звание Герой Украины
11:55
Энергетики вернули свет в дома 2 530 семей
11:27
Глава Донецкой ОГА официально представил двух своих замов
11:10
Коллаборанту грозит пожизненное заключение: установил веб-камеры возле Николаевского морпорта, чтобы следить за кораблями ВСУ
10:59
Оккупанты за сутки обстреляли Краматорский, Бахмутский и Покровский районы: повреждены будни, школа и гостиница
10:25
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в», которой хотели ранее ударить по Украине
09:46
В Украине подтвердили гибель более 500 детей от рук оккупантов
09:42
Политики стран Северной Европы и Балтии призвали американцев «проснуться» и предоставить помощь Украине
08:59
РФ ночь дронами ударили по Харьковщине: вспыхнул пожар, пострадал мужчина
08:35
Россияне убили двух мирных граждан в Херсонском районе, еще один — получил ранение
08:10
Силы ПВО сбили 10 из 16 российских «шахедов»
23:10
Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта
все новости
ВИДЕО
Полицейские «Білі янголи» и украинские военные задержали российского оккупанта под Авдеевкой. Фото: полиция Под Авдеевкой правоохранители и военные задержали раненого оккупанта
09 февраля, 13:59
Оккупанты убивают сдавшегося в плен. Фото: кадр из видео «Пленных не брать!»: Оккупанты расстреляли украинских военных под Клещиевкой
09 февраля, 13:44
Александр Сырский. Фото из открытых источников Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного
08 февраля, 18:44
Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео Оккупанты совершили 60 обстрелов по территории Херсонской области, три человека ранены
08 февраля, 10:41
Атака «шахедов» на Николаев. Фото: ГСЧС Россия атаковала «шахедами» Николаев: в результате попадания возник пожар в жилом секторе и на спортивном объекте
08 февраля, 08:55
Авдеевка превращается в руины — видео Авдеевка превращается в руины — видео
07 февраля, 20:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама