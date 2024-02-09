США продовжать постачання озброєнь для ППО України

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США продовжуватимуть постачати Україні озброєння для систем протиповітряної оборони (ППО), пише «Інформаційний Спротив».



«Є деякі засоби, які поставляються за укладеним контрактом у рамках програми USAI, що включає певні можливості ППО», - сказав він.



На запитання, як довго ще США надаватимуть Україні ракети для протиповітряної оборони, він відмовився назвати терміни.



«Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працюватимемо з ними над тим, щоб сприяти цьому процесу», — зазначив Райдер.



Нагадаємо, у ніч на 9 лютого 2024 року армія РФ завдала удару 16 БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда - Крим та Курської області.