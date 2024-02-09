На повестке дня новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики.



«Знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке — задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации планов и замыслов», — написал он.



По словам Сырского, жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным.



Как отметил главный главнокомандующий, введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.



«Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл — одна из главных составляющих общего успеха в войне», - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в вечернем видеообращении сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.