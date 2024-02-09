На порядку денному нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке і детальне планування дій всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань та частин з урахуванням потреб фронту в новій зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів», — написав він.



За словами Сирського, життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.



Як зазначив головний головнокомандувач, запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.



«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху.Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні», — резюмував він.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого у вечірньому відеозверненні повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського.