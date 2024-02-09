Оккупанты используют химоружие на Таврическом направлении

Российские оккупанты все чаще используют химические атаки. В частности, предположительно, россияне применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином, что приводит к гибели. Об этом сообщил командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«За прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупанты совершили 6 сбросов из дронов боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин (вероятно, гранаты К-51)», — отметил Тарнавского.



По его данным, в течение недели было зафиксировано около десятка российских попыток атаковать ядовитыми веществами.



Что касается ситуации на передовой, то Тарнавский уточнил, что общие потери россиян за минувшие сутки составляют 417 человек и 35 единиц вооружения и военной техники.



В частности, это 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 состава боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА разных типов.



Стоит отметить, что россияне существенно увеличили применение дронов-камикадзе – 114 ударов за минувшие сутки, это самый большой показатель с начала февраля.



Напомним, ранее мы уже сообщали, что российские военнослужащие в войне против Украины используют гранаты с ядовитыми веществами. В частности, в декабре 2023 года зафиксирован 81 такой случай использования.