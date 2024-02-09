Окупанти використовують хімзброю на Таврійському напрямку

Російські окупанти все частіше використовують хімічні атаки. Зокрема, імовірно, росіяни застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином, що призводить до загибелі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Минулої доби, 8 лютого, російські окупанти здійснили 6 скидів з дронів боєприпасів з хімічною речовиною сльозоточиво-задушливої дії хлорпікрін (ймовірно, гранати К-51)», — зазначив Тарнавський.



За його даними, протягом тижня було зафіксовано близько десятка російських спроб атакувати отруйними речовинами.



Щодо ситуації на передовій, то Тарнавський уточнив, що загальні втрати росіян за минулу добу становлять 417 осіб та 35 одиниць озброєння та військової техніки.



Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано чи знищено 224 БпЛА різних типів.



Варто зазначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе – 114 ударів за минулу добу, це найбільший показник з початку лютого.



Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що російські військовослужбовці у війні проти України використовують гранати з отруйними речовинами. Зокрема, у грудні 2023 року зафіксовано 81 такий випадок використання.