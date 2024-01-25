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Оккупанты используют химическое оружие, а также новый вид гранат с ядовитыми веществами

25 января 2024, 13:59

Оккупанты используют химическое оружие, а также новый вид гранат с ядовитыми веществами

Российские военнослужащие в войне против Украины используют гранаты с ядовитыми веществами. В частности, в декабре 2023 года зафиксирован 81 такой случай использования. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык на брифинге «Граната РГ-Во.

«Также в декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов», — отметил он.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.

Отмечается, что исследованный представителями Центра образец изготовлен в 2023 году на заводе, работающем еще со времен советского союза.

Напомним, на обломке баллистической ракеты, которой Россия атаковала Украину, была обнаружена рукописная корейская буква. Это подтверждает подозрения относительно передачи КНДР ракет стране-агрессору для войны против Украины. 

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