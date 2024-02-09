Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Анатолий Баргилевич. Фото из открытых источников

Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Анатолий Баргилевич. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём видеообращение.







На следующий день после увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский объявил и об увольнении начальника генерального штаба Сергея Шапталы.



9 октября 2023 года Зеленский назначил Баргилевича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. До этого Баргилевич был командующим территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ.