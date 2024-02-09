Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Анатолій Баргілевич. Фото з відкритих джерел

Новим начальником генштабу ЗСУ стане генерал-майор Анатолій Баргилевич. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.







Наступного дня після звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного президент України Володимир Зеленський оголосив і про звільнення начальника генерального штабу Сергія Шаптали.



9 жовтня 2023 року Зеленський призначив Баргилевича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України. До цього Баргилевич був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ.