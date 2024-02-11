Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ: Facebook Павлюка

Генерал-лейтенант Александр Павлюк получил должность командующего Сухопутными войсками. Ранее эту должность занимал Александр Сырский. Об этом говорится в указе № 69/2024 президента Украины Владимир Зеленского.

«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.

Отметим, что генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк после начала полномасштабной войны руководил обороной страны на востоке Украины. Также был главой Киевской областной военной администрации. С мая 2022 по 21 февраля 2023 года Александр Павлюк был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Недавно был уволен из Министерства обороны. Там он занимал должность первого заместителя министра обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в вечернем видеообращении сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.