Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ: Facebook Павлюка

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк отримав посаду командувача Сухопутних військ. Раніше цю посаду обіймав Олександр Сирський. Про це йдеться в указі №69/2024 президента України Володимира Зеленського сьогодні, 11 лютого.



«Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України», — йдеться в указі.



Зазначимо, що генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк після початку повномасштабної війни керував обороною країни на сході України. Також був головою Київської обласної військової адміністрації. З травня 2022 року по 21 лютого 2023 року Олександр Павлюк був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Нещодавно його було звільнено з Міністерства оборони. Там він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого у вечірньому відеозверненні повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського.