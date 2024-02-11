Оккупанты ударили по Харьковщине: погибла женщина, разрушены жилые дома

Оккупанты ударили по Харьковщине. Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла массированные удары по селу Водяное Харьковской области вчера вечером, 10 февраля. В результате бомбардировок погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Из-под завалов разрушенного жилого дома спасатели достали тело погибшей женщины 1969 года рождения. Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался», — написал он.





Как отмечается, разрушены 2 частных жилых дома. Также по меньшей мере 7 домовладений пострадали.



Кроме того, под огонь попало местное фермерское хозяйство, на территории которого разрушены 5 складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.



Напомним, в Харькове в ночь на 10 февраля погибли семь человек и ранены трое в результате атаки беспилотников со стороны России.