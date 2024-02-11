Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, зруйновано житлові будинки

Окупанти вдарили по Харківщині. Фото: ДСНС

Російська армія завдала масованих ударів по селу Водяне на Харківщині вчора ввечері, 10 лютого. Внаслідок бомбардувань загинула жінка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки 1969 року народження. Ще одному чоловікові було надано медичну допомогу, від подальшої госпіталізації він відмовився», — написав він.





Як зазначається, зруйновано 2 приватні житлові будинки. Також щонайменше 7 домоволодінь постраждали.



Крім того, під вогонь потрапило місцеве фермерське господарство, на території якого зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.



Нагадаємо, у Харкові в ніч на 10 лютогозагинуло семеро людей і поранено троє в результаті атаки безпілотників з боку Росії.