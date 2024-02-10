Россия ударила по Харькову беспилотниками: среди семи погибших — трое детей

В Харькове в ночь на 10 февраля погибли семь человек и ранены трое в результате атаки беспилотников со стороны России.



Эвакуировано более 50 человек, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«ГСЧС удалось локализовать пожар в жилом квартале, спасая от распространения огня 25 домов. Однако более десятка домовладений сгорело дотла. В одном из частных домов обнаружены тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте — еще двое погибших», — сообщил Клименко.

Россия атаковала беспилотниками также юг Украины.



Украинская противовоздушная оборона в ночь на 10 февраля уничтожила 23 из 31 «Шахедов» над Одесской и Харьковской областями, сообщают Воздушные силы ВСУ.



«В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131" из Балаклавы и мыса Чауда — Крым, Курской области — РФ. Основные направления удара — Одесская и Харьковская области» — говорится в сообщении.