Россияне пытаются любой ценой захватить Авдеевку и Новомихайловку — Тарнавский

На Таврическом направлении российские войска к штурмовым пехотным группам все чаще присоединяют бронегруппы. Главная цель россиян – захват Авдеевки и Новомихайловки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Мы видим цель противника — любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы», — написал он.



По информации Тарнавского, украинские воины стойко удерживают оборону, а также уничтожают и берут в плен российских солдат.



Как отмечается, общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 458 человек и 25 единиц военной техники, не считая БпЛА.



Среди уничтоженной или поврежденной техники — 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА разных типов.



Оккупанты 10 февраля нанесли 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершили 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.



Напомним, российские войска заняли лесной массив южнее Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр Донецкой области. Как сообщают аналитики DeepState, оккупанты начали новую волну наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идут накопленные живая сила и техника.