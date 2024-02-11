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Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку — Тарнавський

11 лютого 2024, 13:45

Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку — Тарнавський

На Таврійському напрямі російські війська до штурмових піхотних груп дедалі частіше приєднують бронегрупи. Головна мета росіян – захоплення Авдіївки та Новомихайлівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Ми бачимо мету противника — будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи», — написав він.

За інформацією Тарнавського, українські воїни стійко утримують оборону, а також знищують та беруть у полон російських солдат.

Як зазначається, загальні втрати окупантів минулої доби склали 458 чоловік і 25 одиниць військової техніки, крім БпЛА.

Серед знищеної чи пошкодженої техніки — 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще один важливий об'єкт росіян. Нейтралізовано чи знищено 139 БпЛА різних типів.

Окупанти 10 лютого завдали 25 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснили 57 штурмових дій та 663 артобстріли.

Нагадаємо, російські війська зайняли лісовий масив на південь від Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Годинник Яр Донецької області. Як повідомляють аналітики DeepState, окупанти розпочали нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої сили. У хід йдуть накопичені жива сила та техніка. 

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