Войска РФ еще продвинулись на севере Авдеевки — DeepState

Войска РФ еще продвинулись на севере Авдеевки. Фото:

Российские войска стремительно продвинулись в северо-восточной части города. Об этом свидетельствует интерактивная карта украинского аналитического проекта DeepState.



Согласно данным на карте, за последние сутки российские силы захватили значительную часть частного сектора и перешли железную дорогу в сторону Индустриального проспекта. Здесь критически важным для украинских войск является район бывшего ресторана «Бревно», где Индустриальный проспект сворачивает на трассу в сторону Ласточнико, по которой осуществляется основное снабжение гарнизона Авдеевки.







Напомним, на Таврическом направлении российские войска к штурмовым пехотным группам все чаще присоединяют бронегруппы. Главная цель россиян – захват Авдеевки и Новомихайловки.