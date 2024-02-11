Війська РФ ще просунулися на півночі Авдіївки — DeepState

Війська РФ ще просунулися на півночі Авдіївки. Фото:

Російські війська стрімко просунулися у північно-східній частині міста. Про це свідчить інтерактивна мапа українського аналітичного проекту DeepState.



За даними на карті, за останню добу російські сили захопили значну частину приватного сектору та перейшли залізницю у бік Індустріального проспекту. Тут критично важливим для українських військ є район колишнього ресторану «Бревно», де Індустріальний проспект повертає на трасу у бік Ластівника, по якій здійснюється основне постачання гарнізону Авдіївки.





Нагадаємо, на Таврійському напрямку російські війська до штурмових піхотних груп дедалі частіше приєднують бронегрупи. Головна мета росіян – захоплення Авдіївки та Новомихайлівки.