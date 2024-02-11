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В РФ умер житель Донецкой области, которого обвиняли в «шпионаже»

11 февраля 2024, 19:49

В РФ умер житель Донецкой области, которого обвиняли в «шпионаже»

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, находившийся в СИЗО Ростовской области по обвинению в «шпионаже» и «участии в террористическом сообществе». Об этом сообщила правозащитная организация «Мемориал».

Информация о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке на сайте суда.

Предположительно, Демченко умер в СИЗО на территории Ростовской области, отмечает «Мемориал».

Правозащитники указывают, что о фигуранте дела и самом обвинении известно крайне мало — Демченко родился в 1952 году в городе Моспино возле Донецка, проживал там же. С 2014 года Моспино оккупировано. Есть ли у Демченко близкие родственники и на какой территории — неизвестно.

Мужчину обвиняли по статьям о «шпионаже» (276 УК РФ), «участии в террористическом сообществе» (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и незаконном хранении оружия либо боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Дело в отношении Виктора Демченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа. Всего состоялось семь заседаний по существу. Подсудимые по этой категории дел содержатся в ростовских СИЗО.

Российскому агентству ТАСС в силовых органах заявили, что Демченко умер в ростовской тюремной больнице от инсульта 31 декабря. 

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