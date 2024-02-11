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У РФ помер мешканець Донецької області, якого звинувачували у «шпигунстві»

11 лютого 2024, 19:49

У РФ помер мешканець Донецької області, якого звинувачували у «шпигунстві»

У Росії помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, який перебував у СІЗО Ростовської області за звинуваченням у «шпигунстві» та «участі в терористичній спільноті». Про це повідомила правозахисна організація «Меморіал».

Інформація про припинення справи через смерть обвинуваченого з'явилася в картотеці на сайті суду.

Імовірно, Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області, зазначає «Меморіал».

Правозахисники вказують, що про фігуранта справи та саме звинувачення відомо дуже мало — Демченко народився 1952 року в місті Моспіно біля Донецька, проживав там же. З 2014 року Моспіно окуповано. Чи має Демченко близьких родичів і на якій території — невідомо.

Чоловіка звинувачували за статтями про «шпигунство» (276 КК РФ), «участь у терористичному співтоваристві» (частина 2 статті 205.4 КК РФ) та незаконному зберігання зброї чи боєприпасів (частина 1 статті 222 КК РФ). Справа щодо Віктора Демченка надійшла до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону наприкінці серпня. Усього відбулося сім засідань по суті. Підсудні за цією категорією справ перебувають у ростовських СІЗО.

Російському агентству ТАСС у силових органах заявили, що Демченко помер у ростовській тюремній лікарні від інсульту 31 грудня.

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