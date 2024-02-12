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РФ ударила по энергетическому объекту в Павлоградском районе: десятки людей без света и воды

12 февраля 2024, 08:19

РФ ударила по энергетическому объекту в Павлоградском районе: десятки людей без света и воды

В воскресенье вечером, 11 февраля, произошел «прилет» по энергетическому объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате этого произошел пожар, в нескольких населенных пунктах отсутствует водо- и энергоснабжение. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке — 10 тыс. абонентов без воды», — написал он.

По словам Лысака, энергетики работают над восстановлением, «чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее».

Кроме того, ночью, 12 февраля, силы противовоздушной обороны над Новомосковским районом уничтожили ракету. Над Павлоградским – 6 беспилотников.

Глава ОВА добавил, что оккупанты из тяжелой артиллерии атаковали Марганецкую громаду. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Напомним, Селидовская громада снова попала под российский обстрел. Ночью агрессор ударил по городу ракетами.

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