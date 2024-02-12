РФ вдарила по енергетичному об'єкту у Павлоградському районі: десятки людей без світла та води

У неділю ввечері, 11 лютого, стався «приліт» по енергетичному об'єкту у Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталася пожежа, у кількох населених пунктах відсутнє водо- та енергопостачання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Без світла у Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці — 10 тис. абонентів без води», — написав він.



За словами Лисака, енергетики працюють над відновленням, «щоб заживити інфраструктуру та будинки якнайшвидше».



Крім того, вночі, 12 лютого, сили протиповітряної оборони над Новомосковським районом знищили ракету. Над Павлоградським — 6 безпілотників.



Глава ОВА додав, що окупанти з тяжкої артилерії атакували Марганецьку громаду. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Нагадаємо, Селидівська громада знову потрапила під російський обстріл. Вночі агресор ударив по місту ракетами.