Ночью россияне ударили ракетами по Селидово, трое раненых

Селидовская громада снова попала под российский обстрел. Ночью агрессор ударил по городу ракетами. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

«Приблизительно в 00:12 ночью 12 февраля произошел российский обстрел города Селидово тремя ракетами С-300. В результате обстрела ранены три человека — два ребенка 2013 и 2007 годов рождения, и женщина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в Покровскую больницу.

В результате обстрела повреждено 15 частных домовладений. Также повреждены линии электропередач.

Напомним, 8 февраля в результате ночного обстрела Селидовской громады российскими войсками погибла женщина 1973 года рождения, которая работала сторожем в детском саду, 7 жителей города были ранены.