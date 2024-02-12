Пока Минобороны РФ молчит, журналисты узнали имена четырех моряков, пропавших без вести из-за удара по кораблю «Новочеркасск»

Министерство обороны РФ не комментирует количество погибших в результате удара по десантному кораблю «Новочеркасск», которое произошло в оккупированном Крыму, в Феодосии. Недавно стали известны имена четырех пропавших моряков. Об этом передает Telegram-канал «Можем объяснить».



Как отмечается, на БДК «Новочеркасск» в момент удара находилось около трех десятков моряков, оборонное ведомстве РФ о потерях молчит до сих пор. В январе появилась информация о четырех военных, которые пропали без вести: 24-летний моторист Александр Колотвинов, старший матрос 23-летний Дмитрий Брякин, 20-летний матрос-срочник Кирилл Корфа и 19-летний Влад Яременко.



Журналисты выяснили имена еще четырех моряков, родственники которых до сих пор не могут их найти. Речь идет о 22-летнем Никите Дружинине и 26-летнем Владиславе Лапко из Севастополя, 25-летнем Василии Шевченко из Ростовской области и 33-летнем Алексее Ушакове.





В комментарии «Можем объяснить» сестра Ушакова Валерия рассказала, что Минобороны ничего не сообщает родственникам — спустя полтора месяца никакой информации не появилось.



«Мы связываемся с начальством, и сами тоже кое-что выясняем. Нашего не нашли еще, нам ничего толком не говорят. Я вообще надеюсь, что он живой», — отметила она.



В настоящее время официально погибшим при атаке на БДК «Новочеркасск» признан только один человек – 22-летний матрос Игорь Мещеряков. СМИ ранее публиковали имена троих погибших. Пропавшими без вести якобы числятся 33 моряка, еще 23 ранены.



Напомним, 26 декабря 2023 года, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».