Поки Міноборони РФ мовчить, журналісти дізналися імена чотирьох моряків, які зникли безвісти через удар по кораблю «Новочеркаськ»

Міністерство оборони РФ не коментує кількість загиблих внаслідок удару по десантному кораблю «Новочеркаськ», яке сталося в окупованому Криму, у Феодосії. Нещодавно стали відомі імена чотирьох зниклих безвісти моряків. Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».



Як зазначається, на БДК «Новочеркаськ» у момент удару знаходилося близько трьох десятків моряків, оборонне відомство РФ про втрати мовчить досі. У січні з'явилася інформація про чотирьох військових, які зникли безвісти: 24-річний моторист Олександр Колотвинов, старший матрос 23-річний Дмитро Брякін, 20-річний матрос-строковик Кирило Корфа та 19-річний Влад Яременко.



Журналісти з'ясували імена ще чотирьох моряків, родичі яких досі не можуть знайти їх. Йдеться про 22-річного Микиту Дружиніна та 26-річного Владислава Лапка із Севастополя, 25-річного Василя Шевченка з Ростовської області та 33-річного Олексія Ушакова.



У коментарі «Можемо пояснити» сестра Ушакова Валерія розповіла, що Міноборони нічого не повідомляє родичам — через півтора місяці жодної інформації не з'явилося.



«Ми зв'язуємось з начальством, і самі теж дещо з'ясовуємо. Нашого ще не знайшли, нам нічого до ладу не говорять. Я взагалі сподіваюся, що він живий», — зазначила вона.

Наразі офіційно загиблим під час атаки на БДК «Новочеркаськ» визнано лише одну людину — 22-річного матроса Ігоря Мещерякова. ЗМІ раніше публікували імена трьох загиблих. Зниклими безвісти нібито числяться 33 моряки, ще 23 поранені.



Нагадаємо, 26 грудня 2023 року, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.