Из России за рубеж вывезли 59 вертолетов и самолетов, некоторые из них использовались для западной помощи Украине — СМИ

Вывезенные из России Ил-76 могли использоваться западными странами в качестве военной помощи Украине. Фото: Википедия

ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Об этом сообщило российское издание «Известия».

Отмечается, что, начиная с марта 2022 года, «эти борта были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить». Об этом изданию рассказал источник, близкий к силовым структурам. Именно эта история, по словам источников «Известий», привела к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

Федеральная служба безопасности РФ возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации.

По информации издания, 7 февраля в рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.

Поводом для возбуждения уголовных дел послужила проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра. Минтранс провел ее в июле прошлого года.

Отмечается, что «несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе военных действий», сообщил один из собеседников «Известий», близких к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, указал другой источник, близкий к силовым структурам.

Источники «Известий», близкие к правоохранительным органам, и в Минтрансе, указывают на то, что именно эта история стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают того, что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.