З Росії за кордон вивезли 59 гелікоптерів та літаків, деякі з них використовувалися для західної допомоги Україні — ЗМІ

Вивезені з Росії Іл-76 могли використовуватися західними країнами як військова допомога Україні. Фото: Вікіпедія

ФСБ провела обшуки в Росавіації у кримінальних справах про незаконне виведення з-під російської юрисдикції майже 60 цивільних літаків та гелікоптерів. Про це повідомило російське видання «Известия».

Зазначається, що, починаючи з березня 2022 року, «ці борти були продані в тому числі в недружні країни, після чого три вертольоти брали участь у військових діях на боці противника, а Іл-76 доставляли вантажі з вимкненими відповідачами, щоб їх маршрути не можна було відстежити». Про це виданню розповіло джерело, близьке до силових структур. Саме ця історія, за словами джерел «Известий», призвела до відставки у вересні 2023 року Олександра Нерадько, який очолював Росавіацію протягом 14 років.

Федеральна служба безпеки РФ порушила дві кримінальні справи — про недбалість та перевищення посадових повноважень — стосовно відразу кількох співробітників Росавіації.

За інформацією видання, 7 лютого в рамках цієї справи пройшли обшуки у центральному офісі Росавіації на Ленінградському проспекті у Москві.

Приводом для порушення кримінальних справ стала перевірка діяльності Росавіації щодо державної реєстрації цивільних повітряних суден та ведення відповідного реєстру. Мінтранс провів її у липні минулого року.

Зазначається, що «кілька незаконно знятих з реєстрації та вивезених за межі Росії бортів стали сприяти Україні в ході військових дій», повідомив один із співрозмовників «Известий», близьких до правоохоронних органів. За його словами, йдеться про літаки Іл-76 і гелікоптери Мі-8. Три гвинтокрила брали участь у військових діях на боці України, а Іл-76 здійснювали рейси з вимкненими відповідачами, зазначило інше джерело, близьке до силових структур.

Джерела «Известий», близькі до правоохоронних органів, та у Мінтрансі, вказують на те, що саме ця історія стала основною причиною для відставки керівника Росавіації Олександра Нерадько у вересні 2023 року. Вони не виключають, що він також може стати одним із фігурантів цієї кримінальної справи.