РФ обстреляла Донетчину из ракет, артиллерии и «РСЗО «Ураган»: в полиции рассказали детали атак за сутки

РФ обстреляла Донетчину из ракет, артиллерии и «РСЗО «Ураган». Фото: полиция

За прошедшие сутки, 11 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 7 ударов по Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Авдеевка, Горняк, поселки Острое, Желанное, села Новоселовка Первая, Орловка. Российские захватчики применили против мирного населения ракеты, «РСЗО «Ураган», артиллерию. Повреждены 14 гражданских объектов – 12 жилых домов, детсад, линия электропередач», — говорится в сообщении.





В полиции отметили, что оккупанты обстреляли Горняк из «Ураганов», повредив многоквартирный и 8 частных домов, а также заведение дошкольного образования.





Кроме того, одна ракета ударила по Михайловке, из-за обстрела повреждено админздание и три частных дома.



Напомним, 12 февраля Селидовская громада снова попала под российский обстрел. Ночью агрессор ударил по городу ракетами. В результате обстрела ранены три человека — два ребенка 2013 и 2007 годов рождения, и женщина 1960 года рождения