  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган»: у поліції розповіли деталі атак за добу

12 лютого 2024, 13:52

РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган»: у поліції розповіли деталі атак за добу

РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган». Фото: поліція РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган». Фото: поліція

Минулої доби, 11 лютого, окупаційні війська РФ завдали 7 ударів по Донецькій області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Під вогнем знаходилися 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, селища Гостре, Желанне, села Новоселівка Перша, Орлівка. Російські загарбники застосували проти мирного населення ракети, «РСЗВ «Ураган», артилерію. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів – 12 житлових будинків, дитсадок, лінію електропередач», — йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що окупанти обстріляли Гірник з «Ураганів», пошкодивши багатоквартирний та 8 приватних будинків, а також заклад дошкільної освіти.



Крім того, одна ракета вдарила по Михайлівці, через обстріл пошкоджено адмінбудівлю та три приватні будинки.

Нагадаємо, 12 лютого Селидівська громада знову потрапила під російський обстріл. Вночі агресор ударив по місту ракетами. Внаслідок обстрілу поранено троє людей — дві дитини 2013 та 2007 років народження, та жінка 1960 року народження

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
Поліція
Події
Війна
Місця
Донецка область

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:20
В окупованій Кремінній росіяни пограбували квартиру онкохворої жінки
11:45
У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів
11:30
Поки Міноборони РФ мовчить, журналісти дізналися імена чотирьох моряків, які зникли безвісти через удар по кораблю «Новочеркаськ»
10:25
За добу під вогнем росіян опинилися населені пункти у трьох районах Донеччини
08:10
У ЗСУ розповіли про збиті вночі повітряні цілі
07:34
Вночі росіяни вдарили ракетами по Селидовому, троє поранених
23:21
Головне за день: Росіяни намагаються захопити Авдіївку. У РФ помер донеччанин, звинувачений у «шпигунстві»
19:49
У РФ помер мешканець Донецької області, якого звинувачували у «шпигунстві»
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
23:29
Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
усі новини
16:27
На Таврійському напрямі збільшується кількість російських полонених: Тарнавський назвав причину
15:59
Відновлено електропостачання для 27 тисяч сімей на Донеччині
15:45
Найновіша українська система РЕБ збиває «шахеди» зі шляху — Forbes
14:43
Українського баскетболіста вбив 15-річний німецький школяр — Bild
13:52
РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган»: у поліції розповіли деталі атак за добу
13:12
Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
12:37
Олександра Шевченка призначено заступником голови Донецької ОДА — джерело
12:30
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: поліція вже затримала нападника
12:29
З Росії за кордон вивезли 59 гелікоптерів та літаків, деякі з них використовувалися для західної допомоги Україні — ЗМІ
12:20
В окупованій Кремінній росіяни пограбували квартиру онкохворої жінки
11:45
У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів
11:30
Поки Міноборони РФ мовчить, журналісти дізналися імена чотирьох моряків, які зникли безвісти через удар по кораблю «Новочеркаськ»
11:05
Внаслідок атаки російських БПЛА у Дніпропетровській області без світла залишилися сім шахт
10:46
Попри щоденні обстріли армії РФ, у селах Луганщини залишаються цивільні — Лисогор
10:30
Війська РФ просунулися на півночі та півдні Авдіївки — DeepState
10:25
За добу під вогнем росіян опинилися населені пункти у трьох районах Донеччини
09:54
У російському Ставрополі горіла військова частина
08:59
У Сирії на аеродромі готують операторів БПЛА для війни проти України — розвідка
08:42
У Німеччині вбили молодого українського баскетболіста
08:19
РФ вдарила по енергетичному об'єкту у Павлоградському районі: десятки людей без світла та води
усі новини
ВІДЕО
Підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя затримано. Фото: Нацполіція Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
12 лютого, 13:12
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
10 лютого, 19:47
Прикордонники ліквідували окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
09 лютого, 16:59
Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
09 лютого, 13:59
Окупанти вбивають того, хто здався в полон. Фото: кадр із відео «Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою
09 лютого, 13:44
Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
09 лютого, 08:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама