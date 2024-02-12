РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган»: у поліції розповіли деталі атак за добу

РФ обстріляла Донеччину з ракет, артилерії та «РСЗВ «Ураган». Фото: поліція

Минулої доби, 11 лютого, окупаційні війська РФ завдали 7 ударів по Донецькій області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під вогнем знаходилися 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, селища Гостре, Желанне, села Новоселівка Перша, Орлівка. Російські загарбники застосували проти мирного населення ракети, «РСЗВ «Ураган», артилерію. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів – 12 житлових будинків, дитсадок, лінію електропередач», — йдеться у повідомленні.





У поліції зазначили, що окупанти обстріляли Гірник з «Ураганів», пошкодивши багатоквартирний та 8 приватних будинків, а також заклад дошкільної освіти.





Крім того, одна ракета вдарила по Михайлівці, через обстріл пошкоджено адмінбудівлю та три приватні будинки.



Нагадаємо, 12 лютого Селидівська громада знову потрапила під російський обстріл. Вночі агресор ударив по місту ракетами. Внаслідок обстрілу поранено троє людей — дві дитини 2013 та 2007 років народження, та жінка 1960 року народження