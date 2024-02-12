Восстановлено электроснабжение для 27 тысяч семей на Донетчине

За прошедшие выходные энергетики вернули электричество в три населенных пункта Донецкой области. Фото: ДТЭК Донецкие электросети

За выходные специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» сумели возобновить электроснабжение трех населенных пунктов на Донетчине, где проживают более 27 тысяч семей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«К сожалению, агрессор продолжает непрерывно обстреливать объекты критической инфраструктуры – сейчас фактически невозможно обеспечить бесперебойную подачу электричества», — отметил глава Донецкой ОВА.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области энергетики вернули электричество в 294 населенных пункта в течение января. Снова со светом более 214 тысяч семей в регионе.